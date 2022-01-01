«Тоттенхэм» при Конте не проигрывает в АПЛ: 5 побед и 3 ничьих

«Тоттенхэм» победил «Уотфорд» (1:0) в матче чемпионата Англии.

Решающий гол на шестой добавленной минуте ко второму тайму забил Давинсон Санчес.

«Шпоры» провели восемь игр в под руководством и за это время добились пяти побед, а также три раза сыграли вничью.

Ранее обыграл «Лидс» (2:1), «Брентфорд» (2:0), «Норвич» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0) и поделил очки с «Эвертоном» (0:0), «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1).

На данный момент лондонский клуб занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка в 18 играх.