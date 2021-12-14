«Реал» не забил «Кадису» – 0:0. Азар провел полный матч

В 18-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» с 43 очками после 18 матчей сохраняет лидерство в Ла Лиге.
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди (Начо, 82), Вальверде (Йович, 70), Каземиро, Кроос, Азар, Бензема, Винисиус Жуниор.
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Кадис –
Ледесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Аларкон (Маркос Мауро, 90), Йонссон (Бастида, 85), Собрино, Лосано (Негредо, 46), Алекс Фернандес.