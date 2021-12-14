«Реал» не забил «Кадису» – 0:0. Азар провел полный матч

В 18-м туре Ла Лиги сыграл вничью с (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» с 43 очками после 18 матчей сохраняет лидерство в Ла Лиге.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги