«Реал» не забил «Кадису» – 0:0. Азар провел полный матч

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В 18-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» с 43 очками после 18 матчей сохраняет лидерство в Ла Лиге. 

Реал Мадрид – Кадис 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридКуртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди (Начо, 82), Вальверде (Йович, 70), Каземиро, Кроос, Азар, Бензема, Винисиус Жуниор.
КадисЛедесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Аларкон (Маркос Мауро, 90), Йонссон (Бастида, 85), Собрино, Лосано (Негредо, 46), Алекс Фернандес.
Предупреждения:
Каземиро (26), Кала (64).

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