«Краснодару» интересен лучший бомбардир МЛС Кастельянос. За него хотят 10 млн долларов

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«Краснодару» интересен центральный нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос.

По информации журналиста TyC Sports Сезара Луиса Мерло, помимо «Краснодара», интерес к 23-летнему форварду проявляет «Бешикташ».

«Нью-Йорк Сити» хочет получить за Кастельяноса 10 млн долларов. Игроку пообещали, что его отпустят в другой клуб, если за него предложат такую сумму.

В прошлом сезоне Кастельянос сыграл за клуб 36 матчей, забил 22 мяча и сделал 8 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром МЛС.

Полную статистику аргентинца можно изучить здесь.

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