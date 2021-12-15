«Краснодару» интересен лучший бомбардир МЛС Кастельянос. За него хотят 10 млн долларов

«Краснодару» интересен центральный нападающий «Нью-Йорк Сити» .

По информации журналиста TyC Sports Сезара Луиса Мерло, помимо , интерес к 23-летнему форварду проявляет .

хочет получить за Кастельяноса 10 млн долларов. Игроку пообещали, что его отпустят в другой клуб, если за него предложат такую сумму.

В прошлом сезоне Кастельянос сыграл за клуб 36 матчей, забил 22 мяча и сделал 8 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром .

Полную статистику аргентинца можно изучить здесь.