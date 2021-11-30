Матч «Челси» с «Уотфордом» был прерван из-за проблем со здоровьем у зрителя. Спустя полчаса игру возобновили

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«Уотфорд» принимает «Челси» (0:0, первый тайм) в 14-м туре АПЛ.

Игра была прервана на 13-й минуте после того, как игроки обратили внимание главного арбитра Дэвида Кута на необходимость оказания медицинской помощи одному из зрителей. Первым инициативу проявил защитник «Челси» Маркос Алонсо.

Пока болельщику оказывалась медицинская помощь, игроки по указанию судьи покинули поле. Примерно через полчаса они вернулись, игра была возобновлена.

Позже появилась информация, что у болельщика был сердечный приступ. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» – «Челси».

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