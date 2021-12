Матч «Челси» с «Уотфордом» был прерван из-за проблем со здоровьем у зрителя. Спустя полчаса игру возобновили

принимает «Челси» (0:0, первый тайм) в 14-м туре .

Игра была прервана на 13-й минуте после того, как игроки обратили внимание главного арбитра Дэвида Кута на необходимость оказания медицинской помощи одному из зрителей. Первым инициативу проявил защитник .

Пока болельщику оказывалась медицинская помощь, игроки по указанию судьи покинули поле. Примерно через полчаса они вернулись, игра была возобновлена.

Позже появилась информация, что у болельщика был сердечный приступ. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Marcos Alonso helped the medical staff identify the fan in the crowd who collapsed during Chelsea’s game against Watford 👏 pic.twitter.com/WyrOk0m3eT