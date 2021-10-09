«Челси» и «Бавария» могут попытаться подписать Кьезу летом, если «Ювентус» не выйдет в ЛЧ

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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза интересен «Челси» и «Баварии».

Лондонский и мюнхенский клубы рассмотрят возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Италии по окончании сезона, если «Ювентус» не получит путевку в Лигу чемпионов, сообщает журналист Николо Скира.

После 14 туров туринцы занимают в Серии А 6-е место.

По данным источника, после Евро-2020 «Ювентус» отклонил щедрое предложение по Кьезе, да и сам хавбек пока не собирается менять клуб.

В 12 матчах сезона Серии А у Кьезы 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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