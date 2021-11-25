Массимилиано Аллегри: «Давление на «Юве» снизится, когда мы станем реалистами. Мы мало забиваем»

Главный тренер после поражения от «Аталанты» (0:1) в Серии А высказался об эффективности атакующих игроков команды.

«Нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили то место в таблице, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, то давление снизится, и мы сможем работать более спокойно, извлекая максимальную пользу.

Мы мало забиваем, а потому потеряли спокойствие, холодность и циничность в районе штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и Маккенни, которые всегда забивали», – сказал Аллегри.