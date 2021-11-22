Лига чемпионов. Киевское «Динамо» примет «Баварию», «МЮ» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Бенфики»

В 5-м туре группового этапа киевское примет «Баварию», сыграет с на выезде, будет противостоять «Бенфике», Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Янг Бойз».

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5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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