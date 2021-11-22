Лига чемпионов. Киевское «Динамо» примет «Баварию», «МЮ» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Бенфики»

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В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Баварию», «МЮ» сыграет с «Вильярреалом» на выезде, «Барселона» будет противостоять «Бенфике», «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Янг Бойз»

Лига чемпионов

5-й тур

Динамо Киев Украина – Бавария Германия
Дата проведения
23 ноября, 20.45, «НСК Олимпийский»
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Вильярреал Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
23 ноября, 20.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона Испания – Бенфика Португалия
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Янг Бойз Швейцария – Аталанта Италия
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Севилья Испания – Вольфсбург Германия
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль Франция – Ред Булл Австрия
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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