Лига чемпионов. Киевское «Динамо» примет «Баварию», «МЮ» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Бенфики»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Баварию», «МЮ» сыграет с «Вильярреалом» на выезде, «Барселона» будет противостоять «Бенфике», «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Янг Бойз».
5-й тур
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.45, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.