Прудников о Карпине: «Спартак» отдавал меня в аренду на год, а через полгода возвращал. Два дня проходит – на фиг не нужен. Издевательство»

Бывший форвард поделился воспоминаниями о времени, проведенном в клубе.

– Лаудруп от тебя избавился?

– Не совсем так. Лаудруп вообще не знал, что я ухожу из «Спартака». Меня якобы не хотели [видеть в команде]. Конец сезона, мне говорят: «Лаудруп тебя не хочет». Я на базе собираю вещи, и Лаудруп спрашивает: «Ты куда?» Отвечаю: «Все, ухожу». А он: «Куда?» Он понятия не имел, что я ухожу. Поэтому Лаудруп ли от меня избавился?..

После него, получается, все от меня избавлялись. У меня контракт был на пять лет. Либо я плохо выступал, либо Лаудруп оставил след, сказал: «От него надо избавляться» (улыбается). Я знаю точно, что было что-то мутное.

Не думаю, что это Лаудруп. Все было связано с Карпиным. У меня был 5-летний контракт. Меня отдавали в аренды на год, а через полгода возвращали в «Спартак». Многим клубам это не нравилось. В основном меня возвращали уже через полгода, а два дня проходит – на фиг не нужен. Заколебали. Это и было издевательство. Были моменты, когда я был готов разорвать человека.

Если говорить о Карпине… Был момент, когда меня позвал «Сатурн». Феерическая история. Я встречаюсь с Карпиным, и он мне говорит: «Докажешь – останешься в команде». Я говорю: «Георгиевич, хочу доказать, «Спартак» – мое все». Он говорит: «Хорошо».

Мы посидели, попили чай. Я вышел из комнаты, и мне звонок от агента: «Ты не летишь». Я говорю: «Да вот с гендиректором сидел, все решено». Он мне: «Нет, ты не летишь на сбор, ищем команду». Я говорю: «Издеваешься? Может, перезвонишь?» Он: «Мне только что позвонили». Я: «Да я сам только что от стола отошел».

Короче, с боем все-таки полетел. Но сборы были такие, что можно было не лететь. Можно было остаться в Москве и доказывать, доказательство было недоказуемо.

И рядом «Сатурн» тренировался. Их тренер Гордеев тогда у меня спросил: «Пойдешь к нам играть?» Я все уже понимал и ответил: «Да, пойду». До конца сбора оставалось немного. Гордеев говорит: «Давай вернемся в Москву, подпишем контракт, а на новый сбор поедешь с нами». Я говорю: «Да, хорошо».

Возвращаюсь в Москву, и меня вызывает Карпин. Спрашивает: «Ну что, уходишь куда-то?» Я говорю: «Да, в «Сатурн». А он: «Они не хотят тебя». Я говорю: «Ну ладно, будем искать другую команду».

Он говорит: «Да не, я нашел команду – «Салют» Белгород, вторая лига, последнее место». Я говорю: «Может, мне вообще с футболом закончить?» Он говорит: «Ну а что тебе, не команда, что ли? Команда. Что ты хочешь, в «Реал Мадрид»?» Я говорю: «Да нет». Короче, так получается, что я остаюсь. У меня «клиника», уже назло. Идти туда, куда они хотят, я тоже не хотел.

Проходит время – попадаю в звездный «Анжи», где помощником работал Гордеев. Он у меня там спрашивает: «А что ты к нам в «Сатурн»-то не пришел?» Отвечаю: «В смысле? Вы же отказали». Он: «Нет, нам Карпин сказал, что ты не хочешь». Вот как это называется? Можно спросить у Гордеева.

– Может, что-то личное?

– Может быть. При этом с Карпиным мы нормально общаемся, остыли: «привет», «пока», можем пошутить. Но по факту…

– Ты у Карпина так и не спросил, что это было?

– Да не будет ответа. Что человек может ответить? Может, он и сам не помнит. Но я считаю, что это точно был неспортивный принцип. Это была инициатива Карпина разорвать со мной контракт, а Федун заступился. Про меня говорили, что я пьяный хожу на тренировки, еще какой-то. А я не пил лет до 27-29 вообще ничего. Про это Федуну тоже говорили. Если капаешь-капаешь-капаешь руководству, то когда-то крышу снесет.

У меня закончился контракт, и я просто расстался со «Спартаком». Я говорил: «Ну разрывайте контракт. Лучше уйти, раз не дают играть, не дают тренироваться и при этом уйти нельзя».

Он [Карпин] пошел к Федуну. Мне агент позвонил, говорит: «Федун не дал добро, сказал, что верит, наш, молодой». Но вместо того, чтобы вернуть меня в основу, меня отправили в дубль. И там я играл на своей «любимой» позиции правого защитника – при Карпине. А еще тренер дубля был, видимо, его друг детства – Гунько. Он все время пытался вступить со мной в конфликт, причем непонятно почему.

Он говорит: «Что тебе не нравится позиция? Тренер сказал – надо делать». Я понимаю, что тренер сказал. Но я же понимал, для чего это делается. Или они меня наигрывали правым защитником в основу? И после этих игр Федун говорит: «Да он вообще никакой». Я говорю: «Дайте на ворота встану – может, там лучше получится». Там-то я вообще феерил, – сказал Прудников в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Карпин с 2008 года по 2012 занимал пост генерального директора «Спартака». С 2009 года до лета 2012 года, а также с с ноября 2012-го по 2014-й специалист также был главным тренером команды.