Прудников об «Оренбурге»: «Надо было платить, чтобы играть. Дают 100 тысяч премиальных – 50 надо в ящик отнести»

Бывший форвард рассказал, по какому принципу формировался состав команды.

– Надо у тренера [Роберта Евдокимова] и руководителя «Оренбурга» спрашивать, почему я там не играл. Приехал на сборы, и у меня никогда такого не было: я ем, но теряю вес. У меня нет стресса, депрессий – вообще непонятно.

Закачиваются сборы, и я говорю, что не буду подписывать контракт. А мне говорят: «Ты чего? Мы хотим акцент на тебя сделать». У меня к концу сбора минус 4 кг, хотя я ем. Непонятно что.

Подписываю контракт – и начинается. Если с моей стороны смотреть: пришел футболист, который где-то поиграл, с именем. Попал в команду, где ни одного футболиста ранее не было в Премьер-лиге. Понятно, что по спортивному принципу ты там должен играть. Я практически один нападающий там был, а не играю.

Потом узнавались разные моменты: скажите это, скажите то, подскажите, помогите. Там все не так просто было. Это первая такая история. Я был удивлен, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи. Не знаю кому. Видимо, на Оренбуржье.

Главный тренер там был царь и бог. Даже когда я два гола забил «Кайрату» в товарищеском матче, все было со злобой, из серии: «Опять он выскочил, еще и забил».

Это не конфликт. Тренер меня уговаривал прийти. Дело даже не в том, что половину премиальных надо отдать. Непонятно: получаешь, а надо отдать. Я, конечно, не отдавал. Другие – не знаю, но они играли.

Не могу сказать, что это связано с тем, что я не отдавал деньги. Тренер тебя зовет и не дает играть – это непонятно.

Вышли у Nike красные бутсы, а мне говорят, что нельзя в них играть. Пошли с ребятами в ресторан, а туда [тренер] Евдокимов пришел. И он говорит, что в этот ресторан ходить нельзя, туда он ходит.

Что касается денег, я знаю, кому говорили конкретно. Намек на меня был. Но зачем меня брали? Чтобы я деньги давал? Это даже не касается денег. Я с такими моментами столкнулся в первый раз.

– Не хотел ли рассказать об этом общественности?

– Да нет. Никому это не надо. Я просто знаю, что ребята отдавали премиальные. Не знаю, за что отдавали. Может, в фонд чего-то. Вы уверены, что если футболиста спросить, почему он деньги носил, то он ответит, что его, условно, тренер попросил? Нет, конечно.

Тех, кто был чем-то недоволен, неудобен или чем-то не устраивал Евдокимова, в команде очень быстро не было. Он просто для меня нехороший человек, редиска. Если увижу его, руку, конечно, не подам, не поздороваюсь, ну и все. Ему от этого ни горячо, ни холодно. Мне, в принципе, тоже.

Я знал, что если дают 100 тысяч премиальных, то 50 тысяч надо, условно, в ящик отнести. Даже помню, что стоял какой-то ящик. Я не знаю, куда носили, но в команде ребята говорят: «Надо отдать». Я говорю: «Как отдать? Это же ваше». Они: «Нет, надо отдать».

Якобы в конце сезона на что-то надо было делить, либо на банкет и так далее. Но я до конца сезона не остался. По факту все это было по желанию, принужденно не носили. Наверное, это святая история помощи, просто я не знаю кому.

Когда уходил оттуда, сказал им: «Я вас похороню». Имел в виду, что будет игра, и накажу. Так и получилось. Им не хватило этих очков, и они вылетели», – сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Прудников представлял «Оренбург» в сезоне-2016/17. Также он известен по выступлениям за «Спартак», «Анжи», «Динамо» и иные клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.