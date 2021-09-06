«Шок. Гомосятина – изо всех щелей. Уберите детей от экранов». Украинский форвард Хлебас о «Вечных»

Украинский нападающий поделился мнением о фильме «Вечные», основанном на комиксах издательства Marvel.

«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – «вечных» – будет геем, и они будут целоваться в кадре.

Шок. «Гомосятина» лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – передает украинская Tribuna.com сообщение Хлебаса в инстаграме.

«Вечные» – американский художественный фильм, 26-й по счету в кинематографической вселенной Marvel. Режиссер ленты – Хлоя Чжао, получившая «Оскар» за фильм «Земля кочевников».

Фото: сторис инстаграма Дмитрия Хлебаса