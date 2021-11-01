Жемалетдинов пропустит матчи сборной России из-за травмы голени

Полузащитник Рифат Жемалетдинов не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

25-летний хавбек накануне пропустил тренировку национальной команды из-за повреждения.

Сегодня игрок покинул расположение сборной, он возвращается в клуб для дальнейшего лечения.

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока.

По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

В ноябре сборная России сыграет против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).