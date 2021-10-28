«Агаларов – лучший нападающий России. Сокровище, открытие РПЛ». Глава «Уфы» о Гамиде

Председатель совета директоров «Уфы» после победы над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре поделился мнением об игре форварда Гамида Агаларова.

21-летний нападающий забил 11 из 14 голов команды в чемпионате в этом сезоне и лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги.

«Почти сразу после финального свистка я в очередной раз поблагодарил . В текущих непростых финансовых условиях для клуба он смог выстроить состав, раскрыл лучшего на сегодняшний день нападающего России Гамида Агаларова. Это вызывает уважение.

Команда с главным тренером тоже здорово себя проявляет, показывает качественный футбол. Ни один футболист не отбывает номер на поле. Смотреть на такую слаженную работу приятно. Возможно, при другом менеджменте «Уфа» уже не первый год была бы в другой лиге.

Если что случится, то Шамиль найдет еще одного Гамида. Конечно, Агаларов – это сокровище «Уфы», открытие чемпионата России, лучший нападающий страны. Ждем его дебюта за сборную России.

Футбольный клуб готов к тому, если игрок уйдет, селекционная работа не останавливается. До Гамида у нас и другие футболисты забивали. А если что, игра перестроится», – сказал Мурзагулов.