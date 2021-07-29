Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед в ЧР – за 104 матча

«Зенит» разгромил «Динамо» (4:1) в 13-м туре .

одержал 70-ю победу на посту главного тренера сине-бело-голубых в чемпионатах России.

Для этого ему потребовалось 104 матча – это клубный рекорд.

Прежний рекордсмен – (70 побед в 115 играх). В топ-4 также входят (за 165 матчей) и Юрий Морозов (197).

Семак возглавляет с 2018 года, под его руководством петербуржцы трижды подряд становились чемпионами России.

«Зенит» легко проходил смелый прессинг «Динамо» и быстро отреагировал на перестроения Шварца. Выход Дзюбы – стопроцентное попадание