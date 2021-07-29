Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед в ЧР – за 104 матча

«Зенит» разгромил «Динамо» (4:1) в 13-м туре РПЛ.
Сергей Семак одержал 70-ю победу на посту главного тренера сине-бело-голубых в чемпионатах России.
Для этого ему потребовалось 104 матча – это клубный рекорд.
Прежний рекордсмен – Лучано Спаллетти (70 побед в 115 играх). В топ-4 также входят Павел Садырин (за 165 матчей) и Юрий Морозов (197).
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством петербуржцы трижды подряд становились чемпионами России.
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