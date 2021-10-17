Экс-арбитр Николаев о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Куда было деть руку Зайнутдинову? Она в естественном положении»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал момент с неназначенным пенальти в ворота в матче 11-го тура против (1:0).

На 21-й минуте мяч попал в руку хавбеку армейцев Бахтиеру Зайнутдинову в штрафной. Главный арбитр Артем Любимов пошел к монитору после приглашения ВАР, но не назначил пенальти.

«Для главного арбитра было невозможно увидеть касание руки. Поэтому вмешательство видеоассистента было правильным.

Но не всегда нужно менять свое мнение после похода к телевизору. Судья решил, что это не игра рукой, а мяч попадает в руку, которая в своей динамике находилась в естественном положении. Куда было деть руку в этой ситуации?» – сказал Николаев.

Спорная рука Зайнутдинова. ВАР видел основания для пенальти, главный судья – нет