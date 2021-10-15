Маурисио Почеттино: «Месси счастлив в Париже, он отлично адаптировался. Он блистал в «Барсе» и блещет в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос об адаптации форварда Лионеля Месси в команде.
«Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в «ПСЖ». Он отлично адаптировался. Он очень умен и хорошо приспосабливается.
За месяцы в «ПСЖ» он стал намного спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал тренер.