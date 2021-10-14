«Барселона» – «Валенсия». 2:1 – Депай реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

В 9-м туре Ла Лиги принимает «Валенсию».

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Защитник гостей Хосе Гайя открыл счет уже на 5-й минуте, но на 13-й Ансу Фати забил ответный мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Мемфис Депай на 41-й минуте вывел каталонцев вперед, реализовав пенальти.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

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