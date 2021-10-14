«Барселона» – «Валенсия». 2:1 – Депай реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

В 9-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник гостей Хосе Гайя открыл счет уже на 5-й минуте, но на 13-й Ансу Фати забил ответный мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Мемфис Депай на 41-й минуте вывел каталонцев вперед, реализовав пенальти.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, Депай, Фати.
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Валенсия –
Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон, Гедеш, Васс, Солер, Дуро, Макси Гомес.