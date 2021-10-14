«Барселона» – «Валенсия». 2:1 – Депай реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Sports.ru Мемфис Депай Хосе Гайя Анссумане Фати Футбол

В 9-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник гостей Хосе Гайя открыл счет уже на 5-й минуте, но на 13-й Ансу Фати забил ответный мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Мемфис Депай на 41-й минуте вывел каталонцев вперед, реализовав пенальти. 

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Барселона – Валенсия 2:1 (перерыв)
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Гайя, 1:1 – 13 Фати, 2:1 – 41, пенальти Депай.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, Депай, Фати.
ВаленсияСиллессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон, Гедеш, Васс, Солер, Дуро, Макси Гомес.
Предупреждения:
Гави (20), Бускетс (32), Гайя (39).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные