Мерсон о зависимости от ставок: «Это болезнь. Если бы у вас была аллергия на орехи, вы бы перестали их есть. Так же и с этим»

Бывший игрок выпустил документальный фильм о своей борьбе с зависимостью от ставок.

Экс-футболист рассказал о своей проблеме и поделился мыслями о том, как избавиться от лудомании.

«Я постоянно причинял боль моей жене Кейт: я лгал, тратил наши деньги. Я ненавидел себя за это.

Друг сказал мне, что я болен. Он говорил, что это не значит, что я плохой человек. Он сказал: «Пока ты не поймешь, что это болезнь, тебе никогда не станет лучше, ты просто будешь возвращаться к этому». С этого момента для меня все изменилось.

Единственное, что я хочу сказать зависимым от ставок, – вы не плохой человек. Вы болеете, вам нужно выздороветь.

Если бы у вас была аллергия на орехи, вы бы перестали есть орехи. Так же и со ставками. Это болезнь, поэтому вам нужно перестать заниматься этим изо дня в день», – высказался Мерсон.