«Тебе нужна соска, желаю подрасти». Серб Савич – Шакири о куртке с эмблемой Армии освобождения Косова

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Сербский защитник АПОЭЛ Вуядин Савич прокомментировал эпизод с участием хавбека сборной Швейцарии Джердана Шакири.

После победы Швейцарии в матче квалификации ЧМ-2022 против Северной Ирландии (2:0) в Женеве во время интервью к Шакири подошел неизвестный и накинул на него куртку с эмблемой Армии освобождения Косова (UCK).

Это не вызвало у 30-летнего игрока негативной реакции, что огорчило Савича.

«Тебе нужна соска, желаю подрасти», – написал защитник в историях инстаграма, также указав рост Шакири – 169 сантиметров.

Текст сопровождает коллаж из фотографий родного города Шакири – Гнилане, находящегося на территории современной Республики Косово, независимость которой не признают Сербия и еще ряд стран, включая Россию.

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