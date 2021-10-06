«Мы «лишь» Бельгия. У Италии и Франции есть 22 топ-игрока, у нас – нет». Де Брюйне после поражений

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне высказался после поражения в матче за 3-е место в Лиге наций от Италии (1:2).

Ранее команда уступила Франции в полуфинале со счетом 2:3.

«Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.

Играть с Эстонией – это хорошо, но, при всем к ней уважении, топ-матчи есть топ-матчи. Они необходимы для того, чтобы расти индивидуально и как часть команды.

При всем уважении к нашим игрокам, мы «лишь» Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков, как Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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