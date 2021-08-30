Песьяков покинул расположение сборной России. Остальные вратари останутся до конца сбора

Тренерский штаб сборной России принял решение о возвращении голкипера в расположение .

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора первого номера на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе.

И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», – сказал тренер вратарей сборной .

Таким образом, в расположении сборной остались Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев.