Песьяков покинул расположение сборной России. Остальные вратари останутся до конца сбора

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Песьяков Виталий Кафанов квалификация ЧМ-2022 Футбол

Тренерский штаб сборной России принял решение о возвращении голкипера Сергея Песьякова в расположение «Ростова».

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора первого номера на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе.

И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», – сказал тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.

Таким образом, в расположении сборной остались Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев.

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