Гол Ионова признан лучшим в РПЛ в июле-августе

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Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола по итогам июля и августа.

Им стал вингер «Краснодара» Алексей Ионов, поразивший в 5-м туре ворота «Рубина».

При этом болельщики проголосовали за гол хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича, а эксперты «Матч ТВ» – за мяч полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова.

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