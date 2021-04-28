Гол Ионова признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола по итогам июля и августа.
Им стал вингер «Краснодара» Алексей Ионов, поразивший в 5-м туре ворота «Рубина».
При этом болельщики проголосовали за гол хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича, а эксперты «Матч ТВ» – за мяч полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.
Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова.
Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛ 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
Болельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ – за Даниила Уткина. Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова в матче с «Рубином» ⚽#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/XZFvODJTa2