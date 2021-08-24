Семак о группе ЛЧ: «Жребий как жребий. «Челси» – явный фаворит, «Юве» – знакомый всем топ-клуб»

Главный тренер высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Питерцы сыграют с , «Ювентусом» и «Мальме».

«Думаю, жребий как жребий. Любая из команд, которые были собраны в первой и особенно во второй группе, очень высокого уровня.

Понятно, что ни «Ювентус», ни «Челси» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме». Будет возможность познакомиться поближе.

Сами знаете, что в слабых команд не бывает. Что касается «Челси» – на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается , команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов.

Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд», – сказал Семак.

У «Зенита» в Лиге чемпионов гранды: «Челси» и «Ювентус», еще «Мальме». В одной группе «Сити» с «ПСЖ»