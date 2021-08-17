«Ростов» выложил фото Роналду в новой 3-й форме «Ювентуса» со своим логотипом

«Ростов» отреагировал на представление «Ювентусом» новой третьей формы.
Футболка туринцев выполнена преимущественно в желтом цвете с синими и белыми вставками. Все эти цвета традиционно используются ростовским клубом.
В твиттере ростовчан появилось фото Криштиану Роналду в новой футболке, но с логотипом клуба РПЛ.
«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», – говорится в шуточном сообщении.
Рады представить третий комплект формы на текущий сезон 💥 pic.twitter.com/cdSEWb9X4m— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2021