«Ростов» выложил фото Роналду в новой 3-й форме «Ювентуса» со своим логотипом

отреагировал на представление новой третьей формы.

Футболка туринцев выполнена преимущественно в желтом цвете с синими и белыми вставками. Все эти цвета традиционно используются ростовским клубом.

В твиттере ростовчан появилось фото Криштиану Роналду в новой футболке, но с логотипом клуба РПЛ.

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», – говорится в шуточном сообщении.