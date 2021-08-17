«Ростов» выложил фото Роналду в новой 3-й форме «Ювентуса» со своим логотипом

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«Ростов» отреагировал на представление «Ювентусом» новой третьей формы. 

Футболка туринцев выполнена преимущественно в желтом цвете с синими и белыми вставками. Все эти цвета традиционно используются ростовским клубом. 

В твиттере ростовчан появилось фото Криштиану Роналду в новой футболке, но с логотипом клуба РПЛ. 

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», – говорится в шуточном сообщении. 

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