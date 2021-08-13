Президент Руанды Поль Кагаме, возглавляющий страну в течение 21 года, остался недоволен поражением «Арсенала» от «Брентфорда» в 1-м туре .

«Это футбол, «Арсенал» проиграл, а заслужил победу. Ни «Арсенал», ни фанаты на заслуживают того, чтобы привыкнуть к поражениям. Нет! Я, как большой фанат «Арсенала», утверждаю это. Мы слишком давно ждем перемен!

«Арсенал» мучается уже больше десяти лет, у него больше падений, чем взлетов. Нельзя ли подготовить действительно работающий план? Стоит обратить внимание, например, на то, как мы работаем на рынке. Футболисты должны быть в состоянии реализовать задумку.

Нельзя ни оправдывать, ни соглашаться на посредственность. Команду необходимо строить с целью побеждать, побеждать и побеждать. И поражения не должны становиться чем-то ожидаемым.

Я думаю, мы все в курсе, на чьих плечах самая тяжелая ноша. И надеюсь, что эти люди тоже это осознают и даже принимают это», – написал Кагаме.

Пети об «Арсенале»: «Разочарование за разочарованием. Кто захочет сюда переходить?»