Руй Витория: «Против «Спартака» играют от обороны и на контратаках. Ни одной простой игры не будет»

Главный тренер «Спартака» высказался после матча 4-го тура с «Уралом» (1:0).

– Сколько вам нужно времени, чтобы поставить команде свой футбол?

– Сказать не могу – в разных командах разные сроки. Сказываются и результат, и внешние факторы – игроки не машины, они видят, чувствуют, читают.

Сколько нужно времени для адаптации, я не знаю, во всех клубах бывают разные периоды – и хорошие, и плохие. Надеюсь, это пройдет быстрее.

– Как оцените уровень РПЛ?

– Мы сыграли несколько игр. Я знал, что играть здесь непросто, против «Спартака» почти все стараются играть от обороны и на контратаках, я понимал: ни одной простой игры не будет. Все команды особенно настраиваются на «Спартак».

– Куда делся ромбик с вашего поло?

– Я в своей одежде стараюсь выходить на матчи, один раз вышел в клубном поло, но обычно стараюсь быть в штатском, – заявил Витория.

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