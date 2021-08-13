Руй Витория: «Против «Спартака» играют от обороны и на контратаках. Ни одной простой игры не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Руй Витория Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

– Сколько вам нужно времени, чтобы поставить команде свой футбол?

– Сказать не могу – в разных командах разные сроки. Сказываются и результат, и внешние факторы – игроки не машины, они видят, чувствуют, читают.

Сколько нужно времени для адаптации, я не знаю, во всех клубах бывают разные периоды – и хорошие, и плохие. Надеюсь, это пройдет быстрее.

– Как оцените уровень РПЛ?

– Мы сыграли несколько игр. Я знал, что играть здесь непросто, против «Спартака» почти все стараются играть от обороны и на контратаках, я понимал: ни одной простой игры не будет. Все команды особенно настраиваются на «Спартак».

– Куда делся ромбик с вашего поло?

– Я в своей одежде стараюсь выходить на матчи, один раз вышел в клубном поло, но обычно стараюсь быть в штатском, – заявил Витория.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Протест фанатов «Спартака» на матче с «Уралом»

Опрос

«Зенит» в 2021-м дважды громил «Локомотив». Будет и третий разгром?
2640 голосов
Да
1.75 Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Локо» наконец выиграет
4.75 Локомотив
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
3.70 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья