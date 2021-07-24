Березуцкий об 1:2 с «Локо»: «Больше ничьей ЦСКА не заслужил. Нам не нужен контроль мяча как таковой»

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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил причины поражения от «Локомотива» (1:2) в матче второго тура чемпионата РПЛ.

«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили.

В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол.

Ключевой эпизод – их было два в этом матче. Это два необязательных гола. Один – со стандарта, второй был совсем необязательный.

Самоотдача – самый ключевой момент в положительной игре команды.

Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь», – заявил Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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