Что надо знать об Олимп-Суперкубке России?

17 июля откроется российский футбольный сезон. «Зенит» и «Локомотив» третий раз подряд разыграют Олимп-Суперкубок России. Букмекерская контора Olimpbet рассказывает о первом топ-матче сезоне.

Букмекерская компания и РПЛ сотрудничают с 2016 года. Четыре матча на этом отрезке прошли в Москве, еще один – в Нижнем Новгороде. И вот Суперкубок снова выезжает за пределы столицы. Игру примет стадион «Калининград», построенный специально к чемпионату мира 2018 года. Впервые в истории арены на ней разыграют трофей, а жители Калининграда вживую увидят матч двух российских топ-клубов.

Игра вызывает огромный интерес не только в Калининграде, но и по всей России. Матч в прямом эфире покажет главный российский телеканал – Первый. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Ажиотаж чувствуют и букмекеры. Olimpbet зафиксировал существенный рост интереса со стороны зрителей по сравнению с прошлым годом: количество ставок увеличилось на 73%, сумма ставок – на 76%, количество пользователей – на 72%. И это без учета ставок, которые будут сделаны непосредственно перед матчем.

Olimpbet берет на себя организацию всех активностей, которые будут до, во время и после матча. Чтобы успеть поучаствовать во всем, болельщикам в Калининграде лучше приходить заранее.

• На подходе к стадиону будет установлена сцена. Ведущий разыграет призы от компании: iPhone 11, портативные колонки JBL, внешние аккумуляторы и многое другое. А в перерывах между розыгрышами болельщиков ждут яркие DJ-сеты.

• Болельщики смогут показать свое футбольное мастерство в специальном конкурсе. Перед стадионом установят футбольные ворота и за попадание в «девятку» зрители будут получать специальные призы от Olimpbet.

• Около стадиона будет установлена фотозона с Суперкубком. Болельщики смогут подойти к трофею и запечатлеть этот момент на память: сделать снимок на свой смартфон или воспользоваться услугами бесплатного фотографа.

• Там же появится фотобудка и камера, снимающая на 360 градусов. Все желающие смогут сделать необычное панорамное видео. Рядом расположится тематическая фото-зона, посвященная футбольному празднику.

• Перед самим матчем зрителей ждет яркое представление, которое объединит чирлидинг и шоу команды барабанщиц. Перформанс перейдет и на трибуны, которые раскрасятся в фирменные цвета Суперкубка.

Проведение Суперкубка в условиях пандемии требует от организаторов особого внимания и тщательности в исполнении всех инструкций. Посещаемость на стадионе будет ограничена до 70%. Сотрудники Olimpbet, работающие на матче, сдадут ПЦР-тест не более чем за 72 часа до игры. Вся продукция в развлекательных зонах будет постоянно дезинфицироваться.

Olimpbet призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию. Также Olimpbet бесплатно предоставит всем желающим брендированные маски, которые сделают праздник футбола безопаснее и ярче.