Агент Йоахима Лева о сборной России: «Это просто слухи, не более того»

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Агент Харун Арслан, представляющий бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, отреагировал на информацию о том, что его клиент есть среди кандидатов на пост тренера сборной России.

– Это просто слухи, не более того.

– Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России?

– Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер, – сказал Арслан.

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