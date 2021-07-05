Агент Йоахима Лева о сборной России: «Это просто слухи, не более того»

Агент Харун Арслан, представляющий бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, отреагировал на информацию о том, что его клиент есть среди кандидатов на пост тренера сборной России.
– Это просто слухи, не более того.
– Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России?
– Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер, – сказал Арслан.
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