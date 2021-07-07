«Кьеллини в 2003-м мог оказаться в ЦСКА. Им очень интересовался Газзаев». Андронов о защитнике сборной Италии

Журналист и комментатор сообщил, что чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини мог перейти в ЦСКА в начале карьеры.

«В последние дни фамилия Кьеллини – одна из популярнейших в российском спортнете. Ниже шикарный текст про итальянского капитана.

Но мало кто (или почти никто не) знает, что в 2003-м Кьеллини мог оказаться в России. Им очень интересовался Газзаев, обожающий защитников с такими данными. Я сам лично готовил профайлы, досье.

Джорджо тогда выиграл Европу U19, но клубная карьера никак не задавалась. А состав чемпионов России-2003 он, бесспорно, усилил бы…

Но у не срослось с трансфером, в 2004-м Кьеллини уже был в «Фиорентине», потом сборная, а потом и «Ювентус» Капелло…

А какая могла быть судьба? 🤪» – написал Андронов в своем телеграм-канале.

36-летний капитан сборной Италии пока не продлил контракт с и находится в статусе свободного агента.

Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову – и все не зря