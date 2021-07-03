Мората впервые остался в запасе на Евро-2020. В старте Испании выйдет Ойарсабаль

представила стартовый состав на матч 1/2 финала против Италии.

В запасе остался нападающий , который во всех пяти предыдущих играх выходил в стартовом составе.

С первых минут сыграет , ранее на этом турнире выходивший только на замену.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Альба, Бускетс, , Педри, Ольмо, , Ойарсабаль.

Матч Италия – Испания начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.