Мората впервые остался в запасе на Евро-2020. В старте Испании выйдет Ойарсабаль

Сборная Испании представила стартовый состав на матч 1/2 финала Евро-2020 против Италии.
В запасе остался нападающий Альваро Мората, который во всех пяти предыдущих играх выходил в стартовом составе.
С первых минут сыграет Микель Ойарсабаль, ранее на этом турнире выходивший только на замену.
Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Ойарсабаль.
Матч Италия – Испания начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.