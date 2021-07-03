Мората впервые остался в запасе на Евро-2020. В старте Испании выйдет Ойарсабаль

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Сборная Испании представила стартовый состав на матч 1/2 финала Евро-2020 против Италии.

В запасе остался нападающий Альваро Мората, который во всех пяти предыдущих играх выходил в стартовом составе.

С первых минут сыграет Микель Ойарсабаль, ранее на этом турнире выходивший только на замену.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Ойарсабаль.

Матч Италия – Испания начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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