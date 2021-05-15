Сборная России показала новую коллекцию деловой одежды от Albione перед Евро-2020

Представлена коллекция деловой одежды сборной России от эксклюзивного партнера РФС бренда Albione.

В презентации приняли участие футболисты национальной команды : Алексей Ионов, Далер Кузяев, Игорь Дивеев, Рифат Жемалетдинов, Матвей Сафонов, Андрей Мостовой и другие.

Впервые игроки и менеджмент сборной появятся на публике в новой коллекции перед матчем 12 июня в Санкт-Петербурге, в котором Россия сыграет с Бельгией.

Образ состоит из укороченного пиджака цвета серого графита с узкими лацканами, зауженных прямых брюк из натуральной шерсти и белой приталенной сорочки, а также тонких черных галстуков из натурального шелка.

«Перед главным турниром сезона мы постарались создать для нашей сборной особенную коллекцию. Стильную, притягивающую взгляды и вдохновляющую на успех. Для нас – большая честь

одевать лучших футболистов страны на таком турнире», – рассказал CEO Albione Russia Андрей Билиенко.

Albione – бренд мужской одежды и аксессуаров, лидер по продажам костюмов в России, созданный международной командой. Центральная часть каждой коллекции – костюм. Он может быть строгим или расслабленным, но остаётся ключевым предметом гардероба. Главное – идеальная посадка по фигуре вне зависимости от телосложения.