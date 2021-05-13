ЦСКА вновь интересен Пальинья. «Спортинг» оценил опорника в 30 млн евро

Опорный полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья вновь попал в сферу интересов .

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, московский клуб сделал запрос о трансферной стоимости полузащитника, которая, по мнению «Спортинга», составляет 30 миллионов евро.

Такие же цифры были озвучены , и . В борьбе за 25-летнего игрока лидируют «Вулвз». Соглашение Пальиньи, который попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020, действует до июня 2025 года.

СМИ сообщали об интересе ЦСКА к игроку летом 2020 года. Пальинья в минувшем сезоне стал чемпионом Португалии со , сыграв в 32 матчах лиги и забив 1 гол. Подробную статистику можно изучить здесь.