ЦСКА вновь интересен Пальинья. «Спортинг» оценил опорника в 30 млн евро

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Спортинг Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Лестер Жоау Пальинья Футбол

Опорный полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья вновь попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, московский клуб сделал запрос о трансферной стоимости полузащитника, которая, по мнению «Спортинга», составляет 30 миллионов евро.

Такие же цифры были озвучены «Вулверхэмптону», «Эвертону» и «Лестеру». В борьбе за 25-летнего игрока лидируют «Вулвз». Соглашение Пальиньи, который попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020, действует до июня 2025 года. 

СМИ сообщали об интересе ЦСКА к игроку летом 2020 года. Пальинья в минувшем сезоне стал чемпионом Португалии со «Спортингом», сыграв в 32 матчах лиги и забив 1 гол. Подробную статистику можно изучить здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья