Экс-форвард «Арсенала» и «Ювентуса» Бендтнер закончил карьеру в 33 года

Бывший нападающий «Арсенала», и сборной Дании Никлас Бендтнер завершил карьеру в 33 года.

«Я буду скучать по футболу каждый день, но в то же время понимаю, что у этой работы есть и конечная точка. Думаю, у меня много времени уйдет на то, чтобы осознать, что все действительно закончилось.

Теперь найду что-нибудь другое, что будет давать мне то же, что давал футбол все эти годы», – заявил датчанин, добавив, что работает над получением тренерской лицензии.

Бендтнер, помимо и «Юве», на клубном уровне играл за , , «Вольфсбург», , «Русенборг» и , а последней его командой стал «Торнбю», выступающий в низших лигах Дании.

В составе «Юве» нападающий в 2013 году выиграл чемпионат Италии, с он становился победителем Кубка и Суперкубка Германии, а с – чемпионом и обладателем Кубка Норвегии.

За сборную Дании Бендтнер провел 81 матч и забил 30 голов.