«Реал» продлил контракт с Васкесом до 2024 года

Полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с «Реалом».

29-летний хавбек заключил с мадридским клубом новое соглашение до 2024 года.

Испанец выступает за «Реал» с 2015 года. Он трехкратный победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Испании.

Также в составе полузащитник дважды выигрывал и Суперкубок УЕФА и трижды – клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Васкес провел в Ла Лиге 24 матча, отметившись двумя голами и пятью голевыми передачами.

Фото: официальный сайт «Реала»