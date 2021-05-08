«Реал» продлил контракт с Васкесом до 2024 года

Полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с «Реалом».
29-летний хавбек заключил с мадридским клубом новое соглашение до 2024 года.
Испанец выступает за «Реал» с 2015 года. Он трехкратный победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Испании.
Также в составе «Мадрида» полузащитник дважды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и трижды – клубный чемпионат мира.
В прошлом сезоне Васкес провел в Ла Лиге 24 матча, отметившись двумя голами и пятью голевыми передачами.
Фото: официальный сайт «Реала»