Депай близок к переходу в «Барселону». Контракт – на 3 года

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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону».

Стороны практически согласовали 3-летний контракт. 1 июля форвард станет свободным агентом, у него истекает срок договора с «Лионом».

В соглашении нидерландца будут прописаны достаточно низкие отступные, также он согласился на не очень высокую зарплату с возможностью получения бонусов.

Ожидается, что трансфер будет оформлен после того, как Роналда Кумана утвердят главным тренером команды на следующий сезон.

Депай и «Барселона» вели переговоры несколько месяцев. Прошлым летом каталонцы не смогли позволить себе его покупку из-за финансовых трудностей.

Сам 27-летний футболист отказался от более выгодных в финансовом плане предложений ради перехода в «Барсу».

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