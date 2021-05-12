Зарплата Аллегри в «Юве» – 9 млн евро, контракт – на 4 года (Фабрицио Романо)

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Тренер Массимилиано Аллегри возвращается в «Ювентус».

Итальянский специалист подписал контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

53-летний специалист будет получать около 9 млн евро в год. Аллегри решил не ждать разрешения ситуации с «Реалом».

Официальное объявление о назначении Аллегри ожидается в ближайшие часы.

Массимилиано уже тренировал «Ювентус» (2014-2019), выиграв с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».

Сегодня «Ювентус» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера.

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