Оле-Гуннар Сульшер: «В раздевалке «МЮ» тишина. Иногда все решает один удар – это футбол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пенальти).
«В раздевалке стоит тишина. В раздевалке все разочарованы. Но это футбол – иногда все решает один удар.
Мы должны вынести из этого урок. Мы не должны смаковать это чувство – мы должны попробовать и сделать все, чтобы оно больше никогда не возвращалось», – сказал Сульшер.
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