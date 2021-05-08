Окружение Зидана считает, что тренер останется в «Реале» (DirectoGol)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Будущее главного тренера «Реала» Зинедина Зидана остается неопределенным.

Как пишет DirectoGol, ближайшее окружения французского специалиста считает, что он продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне.

После матча 38-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» тренер не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о будущем, заявив: «Мы с руководством поговорим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время».

Симеоне взял титул, но лучший все равно Зидан? Месси включился, но хватило ли этого, чтобы обойти Каземиро и Льоренте? Итоги Ла Лиги от Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья