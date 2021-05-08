Окружение Зидана считает, что тренер останется в «Реале» (DirectoGol)

Будущее главного тренера остается неопределенным.

Как пишет DirectoGol, ближайшее окружения французского специалиста считает, что он продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне.

После матча 38-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» тренер не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о будущем, заявив: «Мы с руководством поговорим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время».

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