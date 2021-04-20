«Ривер Плейт» с хавбеком Энцо Пересом в воротах и без замен обыграл «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес. В клубе вспышка ковида

Теги высшая лига Аргентина Ривер Плейт Кубок Либертадорес Санта-Фе Энцо Перес коронавирус Здоровье Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» (2:1) в групповом этапе Кубка Либертадорес, несмотря на вспышку коронавируса в команде.

Клуб из Буэнос-Айреса из-за COVID-19 смог заявить на игру лишь 11 футболистов – команда, лишившись 20 футболистов, играла без запасных.

Место в воротах занял 35-летний аргентинский хавбек Энцо Перес с ростом 177 см.

Фото: кадр из трансляции ESPN

Ривер Плейт Аргентина – Санта-Фе Колумбия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
20 мая, 03.00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Анхилери, 2:0 – Альварес, 2:1 – 73 Осорио.
Ривер ПлейтЛеканда, Каско, Майдана, Мартинес, Парадела, Анхилери, Карраскаль, Перес, Пенья, Фонтана, Альварес.
Санта-ФеКастельянос, Моралес, Паласиос, Торихано, Поррас, Пико, Хиральдо (Карденас, 61; Оливерос, 86), Веласкес (Вальдес, 46), Гонсалес (Осорио, 46), Арьяс, Рамос (Маккормик, 86).
Предупреждения:
Хиральдо (60), Рамос (64), Моралес (83).

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