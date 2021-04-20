«Ривер Плейт» с хавбеком Энцо Пересом в воротах и без замен обыграл «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес. В клубе вспышка ковида

обыграл (2:1) в групповом этапе Кубка Либертадорес, несмотря на вспышку коронавируса в команде.

Клуб из Буэнос-Айреса из-за смог заявить на игру лишь 11 футболистов – команда, лишившись 20 футболистов, играла без запасных.

Место в воротах занял 35-летний аргентинский хавбек с ростом 177 см.

Фото: кадр из трансляции ESPN