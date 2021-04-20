«Ривер Плейт» с хавбеком Энцо Пересом в воротах и без замен обыграл «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес. В клубе вспышка ковида

«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» (2:1) в групповом этапе Кубка Либертадорес, несмотря на вспышку коронавируса в команде.
Клуб из Буэнос-Айреса из-за COVID-19 смог заявить на игру лишь 11 футболистов – команда, лишившись 20 футболистов, играла без запасных.
Место в воротах занял 35-летний аргентинский хавбек Энцо Перес с ростом 177 см.
Фото: кадр из трансляции ESPN
- Дата проведения
- 20 мая, 03.00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
-
Ривер Плейт –
Леканда, Каско, Майдана, Мартинес, Парадела, Анхилери, Карраскаль, Перес, Пенья, Фонтана, Альварес.
-
Санта-Фе –
Кастельянос, Моралес, Паласиос, Торихано, Поррас, Пико, Хиральдо (Карденас, 61; Оливерос, 86), Веласкес (Вальдес, 46), Гонсалес (Осорио, 46), Арьяс, Рамос (Маккормик, 86).