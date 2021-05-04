Марсело поспорил с Зиданом о тактике при обороне и не был включен в заявку на игру с «Гранадой» (Goal.com)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Марсело Гранада Футбол

Защитник Марсело не сыграет в матче 36-го тура Ла Лиги против «Гранады».

Как сообщает Goal.com, вчера на занятии бразилец поспорил с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу тактических нюансов при игре в обороне. Из-за этого он не был включен в заявку на игру с «Гранадой», которая состоится завтра.

В результате в составе «Реала» на матч есть лишь четыре защитника, один из них – из «Кастильи».

В текущем сезоне Марсело провел 15 матчей в Ла Лиге, отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдет по завершении сезона (Goal.com)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья