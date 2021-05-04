Марсело поспорил с Зиданом о тактике при обороне и не был включен в заявку на игру с «Гранадой» (Goal.com)

Защитник Марсело не сыграет в матче 36-го тура Ла Лиги против «Гранады».
Как сообщает Goal.com, вчера на занятии бразилец поспорил с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу тактических нюансов при игре в обороне. Из-за этого он не был включен в заявку на игру с «Гранадой», которая состоится завтра.
В результате в составе «Реала» на матч есть лишь четыре защитника, один из них – из «Кастильи».
В текущем сезоне Марсело провел 15 матчей в Ла Лиге, отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдет по завершении сезона (Goal.com)