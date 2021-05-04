Марсело поспорил с Зиданом о тактике при обороне и не был включен в заявку на игру с «Гранадой» (Goal.com)

Защитник Марсело не сыграет в матче 36-го тура против «Гранады».

Как сообщает Goal.com, вчера на занятии бразилец поспорил с главным тренером по поводу тактических нюансов при игре в обороне. Из-за этого он не был включен в заявку на игру с «Гранадой», которая состоится завтра.

В результате в составе «Реала» на матч есть лишь четыре защитника, один из них – из «Кастильи».

В текущем сезоне Марсело провел 15 матчей в , отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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