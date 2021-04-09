Чеферин о критике реформы ЛЧ: «Можно все оставить как есть, но будут банкротства. УЕФА хочет помочь клубам справиться с кризисом»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал критические замечания в адрес реформы .

«Некоторые тренеры и футболисты говорят, что матчей будет слишком много. Всегда можно уменьшить число матчей, но тогда нужно будет изменить и зарплаты тренеров и футболистов. Нельзя генерировать меньший доход, а зарабатывать все больше денег.

Я читаю, что некоторые говорят: «Мы не хотим, чтобы матчей стало больше». Я нормально к этому отношусь, правда. Если ЛЧ останется в нынешнем виде, то это по-прежнему будет лучший турнир на свете.

Наши реформы – следствие того, что клубам нужно помочь справиться с финансовым кризисом. Можно продолжать работать так же, как сейчас, но тогда некоторые клубы обанкротятся. А кому от этого станет хуже? Их фанатам.

Так что хоть я и понимаю некоторых людей, я задаю им встречный вопрос: а выход-то какой? Мы верим в то, что наши реформы пойдут на пользу всем.

Но также мы четко проговорили, что правки возможны, и если у людей есть лучшие идеи, как защитить будущее футбола, наше будущее, я готов выслушать», – отметил Чеферин.

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