Тренер «Ньюкасла» Брюс об отмене гола «Ливерпулю»: «Мы должны что-то сделать с ВАР, это губит зрелище. Мы могли выиграть 2:1»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс подверг критике ВАР после матча АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).
На 92-й минуте судья Андре Марринер отменил гол Каллума Уилсона после консультации с ВАР из-за игры рукой.
«Мы должны что-то сделать с ВАР, с этим правилом [игры рукой]. Это губит зрелище.
Это просто правило, ВАР делает свое дело, но кто устанавливает эти правила? Мы в состоянии остановить Суперлигу, может, мы не будем заводить свои правила в АПЛ?
Ужасно, когда испытываешь подобное на себе. Мы могли выиграть 2:1», – заявил Брюс.
Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport