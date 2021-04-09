Тренер «Ньюкасла» Брюс об отмене гола «Ливерпулю»: «Мы должны что-то сделать с ВАР, это губит зрелище. Мы могли выиграть 2:1»

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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс подверг критике ВАР после матча АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

На 92-й минуте судья Андре Марринер отменил гол Каллума Уилсона после консультации с ВАР из-за игры рукой.

«Мы должны что-то сделать с ВАР, с этим правилом [игры рукой]. Это губит зрелище.

Это просто правило, ВАР делает свое дело, но кто устанавливает эти правила? Мы в состоянии остановить Суперлигу, может, мы не будем заводить свои правила в АПЛ?

Ужасно, когда испытываешь подобное на себе. Мы могли выиграть 2:1», – заявил Брюс.

Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport

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