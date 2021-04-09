Клопп об 1:1 с «Ньюкаслом»: «Не увидел, что «Ливерпуль» заслуживает играть в ЛЧ. Это похоже на поражение»

Главный тренер прокомментировал результат матча против «Ньюкасла» (1:1) в чемпионате .

«Мы забили прекрасный гол, но не смогли завершить игру в свою пользу. Сыграли недостаточно хорошо. Контратаки случаются, но мы должны были действовать в своем ключе, держать мяч.

Мы позволили им остаться в игре, и они заслужили гол. забил еще раньше, но Уилсону не повезло – была игра рукой. Но мы не принимаем этот подарок.

Я не знаю, почему все так произошло. Мы должны были сохранять мяч. Мы недостаточно сражаемся в некотором смысле. У нас было 70 процентов владения, а должно быть 80. Мы создавали голевые моменты, но не забивали. Значит, нужно создавать еще больше. Вот и все. Пока это у нас не очень хорошо получается.

Соперник боролся до конца, а мы не получили ничего особенного, кроме одного очка. Это похоже на поражение. Если вы такого заслуживаете, значит, действительно заслуживаете.

Сегодня я не увидел, что мы заслуживаем права играть в в следующем сезоне», – заявил Клопп.