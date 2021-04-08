Клопп о «Ливерпуле» в Суперлиге: «Привык, что владельцы принимают решения без меня. Чувствую ответственность за отношения клуба с фанатами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении владельцев клуба согласиться на участие в европейской Суперлиге.
«Я не считаю, что они меня предали. Я привык иметь дело с владельцами, которые принимают решения без моего участия. Я футбольный человек.
Дело не в том, что кто-то подвел меня. Я просто футбольный тренер. Я хочу заниматься этим до тех пор, пока мне позволяют. Когда возникают сложности, я держусь.
Я чувствую ответственность за команду, за клуб, за отношения с болельщиками. Я постараюсь помочь как-то уладить ситуацию», – сказал Клопп.
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