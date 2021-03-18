«Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной. Ему разрешено все». Португальский журналист раскритиковал Роналду за брошенную повязку

Журналист португальского медиа SIC 3 Руй Сантуш раскритиковал форварда за его поведение в матче с Сербией (2:2).

На 93-й минуте матча Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

«Мы знаем, что Роналду очень важен для португальского футбола, для национальной сборной. Никаких сомнений. Но Криштиану — это еще наш имидж, наша репутация в мире. Второе — его статус не позволяет ему делать вещи, которые портят наш имидж в стране и за ее пределами. У него нет такого права, что бы он ни сделал для сборной.

Когда португальская Федерация футбола приглашала [на должность главного тренера], то ему сразу дали понять, что Роналду будет главным во всех вопросах. Безоговорочный лидер, капитан и авторитет, чей голос будет всегда учитываться, а он сам будет неприкасаемым. Но другие футболисты со своими достижениями не считали Роналду лидером, просто об этом никто не говорит. Для федерации было важно дать Криштиану возможность стать лидером национальной команды. Давая такой статус лидера Роналду, федерация теряла свой авторитет. Фернанду Гомеш и президент федерации, подписывая Сантуша, четко отдавали себе отчет в том, что Криштиану будет разрешено все. Когда происходит что-то подобное, как в Белграде, то несложно понять, что федерация не имеет своего слова и своего авторитета.

Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера национальной сборной. Президент федерации – не авторитет и лидер, с ним не считаются, все в руках окружения Роналду. Он движет всем португальским футболом, он все. Очевидно же, что бросать капитанскую повязку на землю довольно некрасиво, но разве кто-то в состоянии возразить Роналду? Это цена, которую приходится платить за уступки Роналду: зависимость и молчание.

В Португалии существует два лагеря. Большинство считает, что правильно отдать все в руки Роналду. Но другая сторона полагает, что статус Криштиану не позволяет ему делать все, что ему захочется. Но многие думали, что после Сербии Роналду обратится к болельщикам не только через свой инстаграм. Разве сложно собрать пресс-конференцию перед матчем с Люксембургом и сказать всей Португалии: «Я извиняюсь за свои эмоции, мой чистый гол не засчитали, я совершил ошибку и поступил неправильно»? Если бы Криштиану так сделал, он остановил бы все разговоры и закрыл вопрос», – сказал Сантуш.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку