Евро-2021 (U21). Групповой этап. Россия против Исландии, Франция играет с Данией

В среду в первом туре группового раунда молодежного Евро-2021 Италия сыграла вничью с Чехией (1:1), Испания разгромила Словению (3:0), Германия – Венгрию (3:0).

В четверг Россия будет играть с Исландией, Англия встретится со Швейцарией, Франция – с Данией, Португалия – с Хорватией.

Евро-2021 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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