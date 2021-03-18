Евро-2021 (U21). Групповой этап. Россия против Исландии, Франция играет с Данией

В среду в первом туре группового раунда молодежного Евро-2021 Италия сыграла вничью с Чехией (1:1), Испания разгромила Словению (3:0), Германия – Венгрию (3:0).
В четверг Россия будет играть с Исландией, Англия встретится со Швейцарией, Франция – с Данией, Португалия – с Хорватией.
Евро-2021 (U21)
Групповой раунд
1-й тур
- Дата проведения
- 25 марта, 17.00, «Бонифика»
- Дата проведения
- 25 марта, 20.00, «Альцуфер»
- Дата проведения
- 25 марта, 23.00, «Haladás Stadion»
- Дата проведения
- 25 марта, 23.00, «Бонифика»
- Дата проведения
- 24 марта, 20.00, «Арена Петрол»
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Чехия U-21 –
Едличка, Голик (Гранечны, 49), Халуш, Витик, Крейчи, Буха, Садилек, Карабец (Дрхал, 78), Шулц, Лингр, Шашинка (Яношек, 89).
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Италия U-21 –
Карнезекки, Дель Прато, Дзаппа (Белланова, 73), Габбия, Сала, Фраттези (Ровелла, 66), Маджоре (Побега, 89), Тонали, Маркицца, Скамакка, Кутроне (Распадори, 73).
- Дата проведения
- 24 марта, 20.00, «Людски врт»
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Словения U-21 –
Vekič, Brekalo, Колманич, Залетел, Рогель (Светлин, 88), Гнезда-Черин, Матко, Петрович, Žinič, Целар (Медвед, 59), Элшник (Прелец, 72).
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Испания U-21 –
Альваро Фернандес, Миранда, Куэнка, Гильямон, Пипа, Вильяр, Кукурелья (Ману Гарсия, 58), Браим Диас (Бельтран, 84), Субименди (Монкайола, 58), Пуадо (Пино, 70), Абель Руис (Дани Гомес, 84).
- Предупреждения:
- Рогель (21), Гнезда-Черин (25), Петрович (27), Прелец (81).
- Дата проведения
- 24 марта, 23.00, «Sóstói Stadion»
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Венгрия U-21 –
Беше, Дойч, Балог, Болла, Мочи, Ката, Мезей (Ковачрети, 78), Палинчар (Hinora, 60), Кишш (Шкрибек, 78), Секе (Биро, 60), Сендреи.
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Германия U-21 –
Дамен, Пипер, Карабуэ, Шлоттербек, Баку, Дорш (Янельт, 76), Раум (Якобс, 67), Майер (Озджан, 75), Бериша (Климович, 76), Нмеча, Буркардт (Крюгер, 67).
- Дата проведения
- 24 марта, 23.00, «Bozsik Aréna»
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Румыния U-21 –
Влад, Чоботарю, Пашкану, Харуц, Бобок, Олару, Чобану, Моруцан (Иту, 88), Марин, Ганя (Петре, 80), Мэцан (Оайдэ, 72).
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Нидерланды U-21 –
Схерпен, Баккер, Схюрс, Тезе, Зефейк, Копмейнерс, Рейс, Ланг (Броббей, 80), де Вит, Клюйверт, Боадю (Гакпо, 64).
- Предупреждения:
- Марин (45), Зефейк (68), Ганя (68), Копмейнерс (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.