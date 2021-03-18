Евро-2021 (U21). Групповой этап. Россия против Исландии, Франция играет с Данией

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В среду в первом туре группового раунда молодежного Евро-2021 Италия сыграла вничью с Чехией (1:1), Испания разгромила Словению (3:0), Германия – Венгрию (3:0).

В четверг Россия будет играть с Исландией, Англия встретится со Швейцарией, Франция – с Данией, Португалия – с Хорватией.

Евро-2021 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

Англия U-21 – Швейцария U-21
Дата проведения
25 марта, 17.00, «Бонифика»
Онлайн матча

 

Россия U-21 – Исландия U-21
Дата проведения
25 марта, 20.00, «Альцуфер»
Онлайн матча

 

Франция U-21 – Дания U-21
Дата проведения
25 марта, 23.00, «Haladás Stadion»
Онлайн матча

 

Португалия U-21 – Хорватия U-21
Дата проведения
25 марта, 23.00, «Бонифика»
Онлайн матча

 

Чехия U-21 – Италия U-21 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
24 марта, 20.00, «Арена Петрол»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 31 Скамакка, 1:1 – 75, автогол Маджоре.
Чехия U-21Едличка, Голик (Гранечны, 49), Халуш, Витик, Крейчи, Буха, Садилек, Карабец (Дрхал, 78), Шулц, Лингр, Шашинка (Яношек, 89).
Италия U-21Карнезекки, Дель Прато, Дзаппа (Белланова, 73), Габбия, Сала, Фраттези (Ровелла, 66), Маджоре (Побега, 89), Тонали, Маркицца, Скамакка, Кутроне (Распадори, 73).
Предупреждения:
Витик (54), Дзаппа (64), Маркицца (74), Буха (80), Дель Прато (90), Яношек (90).
Удаления:
Тонали (84), Маркицца (90).

 

Словения U-21 – Испания U-21 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
24 марта, 20.00, «Людски врт»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 53 Пуадо, 0:2 – 54 Вильяр, 0:3 – 89 Миранда.
Словения U-21 – Vekič, Brekalo, Колманич, Залетел, Рогель (Светлин, 88), Гнезда-Черин, Матко, Петрович, Žinič, Целар (Медвед, 59), Элшник (Прелец, 72).
Испания U-21Альваро Фернандес, Миранда, Куэнка, Гильямон, Пипа, Вильяр, Кукурелья (Ману Гарсия, 58), Браим Диас (Бельтран, 84), Субименди (Монкайола, 58), Пуадо (Пино, 70), Абель Руис (Дани Гомес, 84).
Предупреждения:
Рогель (21), Гнезда-Черин (25), Петрович (27), Прелец (81).

 

Венгрия U-21 – Германия U-21 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
24 марта, 23.00, «Sóstói Stadion»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 61 Нмеча, 0:2 – 66 Баку, 0:3 – 73 Баку.
Венгрия U-21Беше, Дойч, Балог, Болла, Мочи, Ката, Мезей (Ковачрети, 78), Палинчар (Hinora, 60), Кишш (Шкрибек, 78), Секе (Биро, 60), Сендреи.
Германия U-21Дамен, Пипер, Карабуэ, Шлоттербек, Баку, Дорш (Янельт, 76), Раум (Якобс, 67), Майер (Озджан, 75), Бериша (Климович, 76), Нмеча, Буркардт (Крюгер, 67).
Предупреждения:
Секе (46), Кишш (58).

 

Румыния U-21 – Нидерланды U-21 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
24 марта, 23.00, «Bozsik Aréna»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 16 Схюрс, 1:1 – 20 Чобану.
Румыния U-21Влад, Чоботарю, Пашкану, Харуц, Бобок, Олару, Чобану, Моруцан (Иту, 88), Марин, Ганя (Петре, 80), Мэцан (Оайдэ, 72).
Нидерланды U-21Схерпен, Баккер, Схюрс, Тезе, Зефейк, Копмейнерс, Рейс, Ланг (Броббей, 80), де Вит, Клюйверт, Боадю (Гакпо, 64).
Предупреждения:
Марин (45), Зефейк (68), Ганя (68), Копмейнерс (77).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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