Симеоне о 0:2 с «Челси»: «Они просто были лучше, больше сказать нечего. «Атлетико» нужно извлечь урок»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:2, первый матч – 0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» заслужил победу по итогам двух матчей. Первый матч был равным, но они забили свой гол. Сегодня «Челси» был лучше и заслуженно победил. Мы пытались найти способ забить, но, несмотря на все наши усилия, мы не смогли сделать этого.

Это нормально, когда игроки недовольны заменой. Мы хотели изменить ситуацию, способ атаки. Я не ищу оправданий. Они были лучше, я не могу жаловаться. Нужно поздравить «Челси», извлечь урок и перезагрузиться.

Они просто были лучше, больше сказать нечего. Нам нужно становиться лучше», – сказал Симеоне.

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