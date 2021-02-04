«Лидс» хочет назначить Аллегри, если Бьелса решит уйти в конце сезона (The Times)

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«Лидс» хочет пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, если Марсело Бьелса решит уйти из клуба по окончании сезона.

Английский клуб уже контактировал с экс-тренером «Ювентуса», чтобы узнать его отношение к этой идее, сообщает The Boot Room со ссылкой на печатную версию The Times.

Контракт Бьелсы с «Лидсом» истекает в этом сезоне. Команда занимает 12-е место в АПЛ с 36 очками после 28 матчей.

Аллегри находится без клуба с мая 2019 года после ухода из «Ювентуса». Сообщалось об интересе к 53-летнему специалисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ромы» и «Наполи».

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