Ламела рабоной забил «Арсеналу». Это его первый гол в АПЛ за 1,5 года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела забил красивый гол в ворота «Арсенала» в 28-м туре АПЛ.
29-летний аргентинец пробил рабоной на 33-й минуте, и мяч попал в дальний нижний угол ворот «канониров».
Изображения: кадры из трансляции Sky Sports
Это первый гол аргентинца в чемпионате Англии за полтора года. В последний раз он забивал «Кристал Пэлас» (4:1) 14 сентября 2019 года.
Примечательно, что Ламела появился на поле по ходу матча, заменив получившего травму хавбека Сон Хын Мина.
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