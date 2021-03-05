Ламела рабоной забил «Арсеналу». Это его первый гол в АПЛ за 1,5 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эрик Ламела красава Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела забил красивый гол в ворота «Арсенала» в 28-м туре АПЛ.

29-летний аргентинец пробил рабоной на 33-й минуте, и мяч попал в дальний нижний угол ворот «канониров».

Изображения: кадры из трансляции Sky Sports

Это первый гол аргентинца в чемпионате Англии за полтора года. В последний раз он забивал «Кристал Пэлас» (4:1) 14 сентября 2019 года.

Примечательно, что Ламела появился на поле по ходу матча, заменив получившего травму хавбека Сон Хын Мина.

Подробнее со статистикой Эрика можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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