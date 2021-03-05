Состояние Рината Ахметова выросло с 2,8 млрд долларов до 7,6. Президент «Шахтера» – богатейший человек Украины

Forbes обновил данные о состоянии ряда украинских бизнесменов, которые связаны со спортом, сообщает украинская Tribuna.com.

Президент идет на 1-м месте. Его состояние по сравнению с июнем 2020-го увеличилось с 2,8 млрд долларов до 7,6. Он идет на 330-м месте в мировом списке Forbes.

На 7-м месте рейтинга самых богатых людей Украины идет почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с 1,1 млрд долларов до 2,1.

8-й – экс-президент , чье состояние увеличилось с 1 млрд долларов до 1,8.

На 9-м месте идет экс-президент «Севастополя» Вадим Новинский. В июне 2020-го его состояние оценивалось в 810 млн долларов, теперь – в 1,4 миллиарда.